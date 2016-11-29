Петербургская товарно-сырьевая биржа начала торги экспортным фьючерсом на Urals

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начала торги экспортным фьючерсом на российскую нефть Urals, передал корреспондент «Интерфакса» с церемонии запуска торгов.

На первом этапе будет запущен трехмесячный фьючерсный контракт, таким образом, первая поставка по контракту ожидается в марте. Биржевой контракт будет исполняться поставкой на условиях FOB Приморск. Объем контракта составит 1000 баррелей, размер поставочной партии – 720 000 баррелей (около 100 000 т), что соответствует стандартной танкерной партии.

Первоначально котировка будет долларовой, на втором этапе, после получения контрактом статуса бенчмарка, возможно создание фьючерсов на российскую нефть в российских рублях, евро и юанях, говорило раньше руководство биржи. В перспективе биржа планирует расширение базисов поставок нефти Urals через торговлю дифференциалом к фьючерсу на FOB Приморск. Кроме того, возможен запуск биржевых торгов нефтью сорта ВСТО.

Свою готовность к участию в торгах фьючерсом подтверждали "Зарубежнефть", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз".

Ожидается, что проект позволит создать прямую котировку российской нефти без привязки к другим сортам. В настоящее время стоимость нефти Urals рассчитывается от цены Brent с учетом дифференциала (дисконта).