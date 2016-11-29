«Уралсиб» объединит банковские активы к середине 2017 года

Объединение активов банка «Уралсиб», БФА-банка и Башпромбанка под единым брендом «Уралсиб» будет завершено к середине 2017 г., заявил в эфире телеканала РБК председатель наблюдательного совета и основной акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган.

«Мы согласовали с ЦБ, что объединим три банка, входящих в группу, это универсальный банк «Уралсиб», на его базе будем [объединять], это башкирский банк, который входил в группу «Уралсиб» (Башпромбанк), и наш банк, который участвовал в санации, – это БФА. На рабочем уровне все эти согласования есть», – сказал он (здесь и далее цитаты по ТАСС). «Мы надеемся к середине следующего года это осуществить», – добавил Коган.

Также «Уралсиб» совместно с ЦБ разработал новый план финансового оздоровления, сообщил Коган: «Он сейчас на согласовании с ЦБ. Надеемся, что до конца года мы его утвердим».

По его словам, «Уралсиб» вышел на операционную безубыточность. Операционная прибыль банка за девять месяцев 2016 г. составила 7,1 млрд руб. против убытка в 5 млрд руб. годом ранее.

О том, что БФА-банк и «Уралсиб» начнут работать как банковская группа, БФА объявил в марте: он рассчитывал усилить позиции в корпоративном сегменте и продвигать продукты через федеральную сеть «Уралсиба». Это первый прецедент присоединения здорового банка к санируемому.

Санатором «Уралсиба» в ноябре 2015 г. стал бизнесмен Владимир Коган, для этого ему было выделено 81 млрд руб. В декабре 2015 г. БФА-банк поручился по части этого кредита своими требованиями по кредитным договорам к физическим и юридическим лицам. Залог в 30 млрд руб. обеспечил транш на такую же сумму, выделенный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на срок до 17 ноября 2025 г. под 0,51% годовых, сообщал БФА. Это почти весь его кредитный портфель.

Еще 51 млрд руб. кредита АСВ обеспечены имуществом «Уралсиба»: в феврале 2016 г. банк передал в залог по займам АСВ права требования по корпоративным кредитам на 24,6 млрд руб. и розничным кредитам на 32,5 млрд руб., облигации с ипотечным покрытием на 2,4 млрд руб. Привлеченные средства позволили банку отчитаться о прибыли по МСФО в 2015 г. на уровне 16,8 млрд руб. Без «бумажной» прибыли банк получил бы убыток около 50 млрд руб., оценивал в мае аналитик Национального рейтингового агентства Егор Иванов.

Когану принадлежит 82% акций «Уралсиба» (еще 15% акций контролирует основатель банка Николай Цветков, и 2,9% торгуются на рынке). Его сын Ефим Коган контролирует 24,95% акций БФА-банка, другие акционеры – Юрий Дедов (21%), Василий Трохин (19,6%), Татьяна Стукань (8%), ООО «Софит» (8%), ООО «Верба магистри» (7,99%), ООО «Эсперто» (5%).

«Уралсиб» контролирует 99,999965% Башпромбанка с февраля 2014 г., когда он приобрел долю правительства Башкирии в уставном капитале банка за 190 млн руб.