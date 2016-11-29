ЦБ может создать реестр для решения проблемы забалансовых вкладов

Банк России видит одним из способов решения проблемы забалансовых вкладов создание реестра о депозитах с доступом для вкладчиков, сообщила начальник Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ГУ ЦБ по ЦФО) Ольга Полякова на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Я полагаю, что нам, конечно, понадобится ваша помощь (депутатов). И один из возможных путей решения этой проблемы - это создание единого реестра вкладчиков, который может вестись и Агентством по страхованию вкладов, может находиться в ответственности Банка России», - сказала Полякова.

Она пояснила, что при появлении подобной базы данных вкладчики могли бы «через соответствующие способы идентификации получать информацию о наличии вклада, о достоверности суммы вклада» и иметь уверенность в сохранности средств.

В конце мая Алексей Симановский, на тот момент первый зампред ЦБ (сейчас советник председателя), говорил, что одним из вариантов решения проблемы официально не учтенных вкладов может быть предоставление вкладчикам права каким-либо образом самим проверять наличие данных о депозите, например, в созданной общей базе по вкладам.

Другой способ - предоставление АСВ и ЦБ права в досудебном порядке решать проблему с банковскими вкладами, информации о которых нет в реестре банка, отмечал Симановский.

В сентябре Эльвира Набиуллина также подчеркивала, что не учтенные на балансах банков вклады невозможно выявить только методами банковского надзора: необходимо привлекать правоохранительные органы.