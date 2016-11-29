Бонды «Пересвета» принесли банку «Открытие» убыток в 2,6 млрд рублей

Стоимость вложений банка «Открытие» в облигации «Пересвета» составляет 4,2 млрд руб., говорится в отчетности «Открытия» по МСФО. По состоянию на 28 ноября убыток от переоценки, признанной в IV квартале 2016 г., по данным вложениям составил 2,6 млрд руб.

ЦБ в октябре ввел временную администрацию в банк «Пересвет», 49,7% которого контролирует Русская православная церковь. Сейчас регулятор обсуждает судьбу банка, в том числе изучает вариант его финансового оздоровления. ЦБ, в частности, предлагает санировать «Пересвет» по старой схеме - за счет АСВ с привлечением внешнего санатора, а также с помощью механизма bail-in (конвертации долга банка перед кредиторами в его капитал), сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций «Пересвета» на общую сумму 27,6 млрд руб., один выпуск классических облигаций на 2 млрд руб. и один выпуск евробондов объемом 8 млрд руб.

Московская биржа с 10 ноября перевела все 10 выпусков облигаций банка «Пересвет» в дефолтный режим торгов.