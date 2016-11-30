Доллар падал ниже 64 рублей впервые за неделю

Рубль усилил рост к доллару и евро на Московской бирже в дневные часы среды, поднимаясь вслед за стремительно растущими мировыми ценами нефти на надеждах позитивных решений ОПЕК. Доллар падал ниже 64 руб. впервые за неделю.

Курс доллара США отступал в 15.05 до 63,97 руб./$1 на торгах ЕТС, опустившись в этот момент более чем на 1 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс евро также падал более чем на 1 руб. до 68,13 руб. за евро.

Взлет рубля начался около полудня, когда на оптимистичных сообщениях из Вены нефть усилила рост. Цена самого активно торгуемого фьючерсного контракта на нефть марки Brent (с поставкой в феврале) около 14.50 мск выросла более чем на 7% и превысила $51 за баррель, обновив максимум за месяц, в ожидании соглашения ОПЕК по поводу совместного снижения добычи. Как сообщалось, Саудовская Аравия готова согласиться на замораживание добычи нефти Ираном на уровне 3,6 млн б/с в рамках общего соглашения ОПЕК.