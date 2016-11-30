Евро обновил недельный минимум на фоне решения ОПЕК

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,39 руб. до 67,92 руб. В последний раз курс европейской валюты был ниже 68 руб. 24 ноября 2016 г., свидетельствуют данные торгов.

Вместе с тем курс доллара на Московской бирже снизился на 94 коп. и составил 64,17 руб.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть, которые показывают положительную динамику после договоренностей ОПЕК по сокращению среднесуточной добычи нефти до уровня 32,5 млн барр. в сутки.