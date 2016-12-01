Турецкая лира упала до рекордно низких 3,5 за доллар

Турецкая лира в четверг, 1 декабря, опустилась до минимального в истории уровня в паре с долларом США, впервые взяв отметку в 3,5/$ и доведя падение с начала года до 17%.

В паре с евро лира также обновила рекордный минимум, опустившись до 3,7184 за евро.

«Сейчас Турция - самая уязвимая страна в мире перед лицом как внутренних, так и внешних рисков», - говорит аналитик TD Securities Кристиан Маджо, указав на такие риски, как слабые макроэкономические показатели и сложная политическая обстановка внутри страны.