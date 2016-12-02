Московская биржа зарегистрировала программу биржевых бондов «Роснефти» объемом более 1 трлн рублей

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций нефтяной компании «Роснефть» серии 001P объемом до 1,071 трлн руб., говорится в сообщении компании.

Совет директоров НК «Роснефть» 24 ноября утвердил программу биржевых бондов в 1,071 трлн руб. Данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций, поясняли тогда «Интерфаксу» в «Роснефти».

«Средства от размещении выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании, программы инвестиций в новые добывающие активы ПАО "НК "Роснефть", а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров, и на основании отдельных решений совета директоров», - отмечали в компании.

Объем программы является рамочным и определен требованиями устава компании. «Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании», - подчеркнули в «Роснефти».

Кроме того, совет директоров одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы, сообщили в «Роснефти».

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Программа облигаций утверждена как бессрочная.

Организатором размещения выступит Газпромбанк, ВБРР - андеррайтером и брокером. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на бонды Газпромбанк выкупит облигации на сумму до 173 млрд руб.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд руб.