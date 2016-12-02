ЦБ отключил Вологдабанк от своей платежной системы – «РИА Новости»

Банк России отключил Вологдабанк от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщил «РИА Новости» источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировавший отчетность банка, отметил, что капитал банка за октябрь сократился на 48,2 млн руб. и на 1 ноября 2016 г. составил всего 372,7 млн руб. – лишь немного выше порога 300 млн руб.

Отток средств предприятий и организаций за октябрь 2016 г. составил 20,8%, или 137,2 млн руб., за сентябрь – 4,4%, или 30 млн руб. «Вызывает удивление большой в масштабах банка объем инвестиций в "прочие долговые обязательства нерезидентов" на сумму 649,1 млн руб.», - добавил эксперт.

Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей на 1 ноября 2016 г. составила 1,2 млрд руб., сказал он.