Минфин готов поддержать банки при кибератаках, но уверен, что это не понадобится

ЦБ и Минфин готовы предоставить банкам ликвидность в случае мощных кибератак, но необходимость в этом вряд ли возникнет, сказал сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы считаем, что банки в целом очень хорошо подготовлены <...> но в случае необходимости ЦБ и Казначейство предоставят дополнительную ликвидность. Так что все это полная глупость», - сказал замминистра.

«Самая большая глупость людей, которые это [кибератаку] придумали, заключается в том, что нет вообще никаких зацепок. С таким же успехом можно говорить, что Земля налетит на небесную ось. Вообще бессмыслица. Потому что ситуация в российской банковской системе стабильна как никогда», - подчеркнул замминистра.

Сбербанк России уже заявил, что ему не понадобится дополнительная ликвидность в связи с возможными информационными атаками на российские банки в декабре. «Мы точно знаем, сколько денег находится в каждом банкомате, когда нужно его перезаряжать, как нужно этим процессом управлять, как повысить эффективность сети. Дополнительная ликвидность под эти цели у нас на настоящий момент не требуется, у нас с ликвидностью все в порядке», - сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В пятницу ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят серию кибератак на финансовую систему России с целью ее дестабилизации. По данным российской спецслужбы, серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast. В ФСБ установили, что кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями «провокационного характера» в социальных сетях. В сообщениях должна содержаться информация о кризисе кредитно-финансовой системы России, банкротствах и отзывах лицензий у ряда банков федерального и регионального значения.