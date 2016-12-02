Долгосрочный рост цен на нефть ускорит восстановление экономики России – ЦБ

Долгосрочный рост цен на нефть приведет к ускоренному восстановлению российской экономики. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Потому что поддержит экспорт российской экономики, но в долгосрочном плане все-таки основные проблемы, и я в этом уверена, - это внутренние проблемы, структурные проблемы. Нам нужна диверсификация экономики», - пояснила она.

С начала недели мировые цены на нефть у же выросли на 10%, накануне стоимость нефти марки Brent превысила $54 за баррель. Это произошло впервые с октября 2015 г. Резкий рост объясняется результатом переговоров ОПЕК 30 ноября. Картель договорился снизить среднесуточную добычу нефти на 1,164 млн баррелей.