Размещение Бинбанка откладывается до 2020 года – Шишханов

Размещение акций Бинбанка откладывается до 2020 г., сообщил акционер ФГ «Самфар», председатель совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что на текущий момент банковский бизнес недооценен и предлагать банковский актив инвесторам рано.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 г. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%).

В ноябре Бинбанк и «Бинбанк Мурманск» завершили присоединение к «МДМ банку» в рамках реорганизации. Объединенный банк и все его офисы продолжат работать под брендом Бинбанка. Активы объединенного Бинбанка составляют около 1,1 трлн руб., капитал - 90 млрд руб.

По данным ЦБ, Бинбанк входит в топ-30 крупнейших банков России. Региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в России по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.