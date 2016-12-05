Фондовые биржи Гонконга и Шэньчжэня запустили систему перекрестных торгов

Фондовые биржи Гонконга и Шэньчжэня запустили механизм, который позволяет им открыть взаимный доступ к рынку акций и проводить перекрестные торги. Это планировалось сделать еще в конце прошлого года, но проект пришлось отложить из-за нестабильности на рынках, напоминает ТАСС.

Интеграция бирж даст международным институциональным и частным инвесторам возможность через гонконгскую биржу в рамках установленных квот (до 13 млрд юаней) приобретать акции более чем 880 компаний, котирующихся в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун), на второй по величине площадке Китая. Брокеры с материка через Шэньчжэнскую биржу смогут подавать заявки на приобретение ценных бумаг 417 компаний, зарегистрированных на Гонконгской бирже (квота – 10,5 млрд юаней).

«Это взаимовыгодный проект, который будет содействовать дальнейшему открытию рынков капитала континентального Китая, а также процессу интернационализации юаня. Вместе с тем это укрепит позиции Гонконга как международного финансового центра и ведущего офшорного юаневого центра», – прокомментировали нововведение в администрации региона.

Перекрестные торги между биржами Гонконга и Шанхая возможны с ноября 2014 г. Запуск системы называли прорывом на пути открытия рынка капитала в Китае.