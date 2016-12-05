ЦБ предлагает отказаться от дробных акций

Банк России предлагает отказаться от использования дробных акций. Как пишет «Коммерсантъ, это заявил экономический советник департамента допуска на финансовый рынок ЦБ Павел Филимошин. По его словам, проблема учета таких бумаг расширяется: новые дробления усложняют учет и инфраструктурные компании вынуждены постоянно нести значительные расходы на модернизацию информационных систем. Растет и число обществ, использующих дробные акции. Сейчас, по данным ЦБ, в России около 100 таких компаний, крупнейшие из них – "Интер РАО", "Соллерс", банк "Возрождение", "Распадская", "Ленэнерго", "Фармсинтез".

Дробные акции были легализованы 15 лет назад ради решения проблемы выдавливания из компаний миноритариев в ходе консолидации акций основным акционером, напоминает издание. До того момента мажоритарий с 75% акций мог принять решение о консолидации, при котором они превращались, например, в одну акцию, а оставшиеся 25% становились нецелыми долями, а общество должно было просто выкупить на себя все, что не дотягивало до целой акции. При этом цена бумаг определялась оценщиком и часто не соответствовала рыночной.

Сейчас общая номинальная стоимость дробных акций всех российских компаний ничтожна, но их учет критически перегружает систему, возникают проблемы в международных расчетах, нельзя эти акции продать и на Московской бирже, рассказал изданию гендиректор Независимой регистраторской компании Вадим Протасенко.

ЦБ предлагает исключить возможность появления дробных акций: ввести запрет на консолидацию акций для публичных компаний, а для непубличных – увеличить количество голосов, необходимых для базового решения о консолидации (обсуждается вариант 75% или 95%), пишет газета. При реализации же преимущественного права, когда также возможно возникновение дробных акций, предлагается использовать округление в меньшую сторону. По дробным акциям, которые уже есть, предлагается выравнять их номиналы с целыми акциями.