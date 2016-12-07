Задержанный экс-президент Маст-банка не признает вину в обналичивании 8,8 млрд рублей

В Москве задержан экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов, сообщил «Коммерсантъ» и подтвердил адвокат Пирогова Александр Карабанов. Задержанного подозревают в причастности к выводу через банк 8,8 млрд руб. и их обналичиванию. Маст-банк лишился лицензии 24 июля 2015 г., а в августе был признан банкротом

«Пирогов отрицает свою причастность к инкриминируемому преступлению. Обвинение ему пока не предъявлено», - сказал адвокат ТАСС. По его словам, его клиента подозревают в незаконной банковской деятельности.

Пирогова сначала вызвали на допрос 6 декабря в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы, через несколько часов задержали на двое суток как подозреваемого, говорят источники «Коммерсанта». Люди в окружении банкира говорят, что он не исключал, что его могут задержать после допроса.

Уголовное дело об обналичивании через банк около 9 млрд руб. расследуется с 27 марта 2015 г., напоминает «Коммерсантъ». Обвинения по нему было предъявлено более чем десяти фигурантам дела - бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство, следственные действия по нему продолжаются.

По версии ГУЭБиПК МВД, преступная группа, в которую входило более десятка человек включая руководителей Маст-банка, действовала с октября 2010 по апрель 2015 г., сообщает газета. Участники группы действовали через подставные фирмы, в том числе ООО «Арт-стайл», ООО «Лайт-хаус», ООО «Стройка-техника», ООО «Стройпринадлежности» и ООО «Бизнеспром», имевшие счета в Маст-банке. Как считает следствие, на них выводились деньги заказчиков обналички. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской транзакции, полагают в МВД. По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб., фигуранты дела незаконно обогатились как минимум на 1 млрд руб.