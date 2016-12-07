Повышенный риск атак на российские банки сохранится до Нового года – ЦБ

Серьезного всплеска мошенничества и атак на российские банки в настоящее время не наблюдается, но повышенный риск остается до Нового года, сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ России Артем Сычев.

«Общий фон не отличается от любого другого дня в году. (. . .) Повышенный риск все равно сохраняется как минимум до начала праздников», - сказал он.

Главное управление Центробанка по Центральному федеральному округу 5 декабря разослало в банки письмо («Ведомости» ознакомились с ним) с советами по предотвращению кибератак. Несколькими днями ранее, 2 декабря, о такой угрозе предупредила Федеральная служба безопасности (ФСБ): по ее данным, на понедельник иностранные спецслужбы запланировали кибератаки на крупнейшие российские банки. Опрошенные «Ведомостями» банки с проблемами пока не столкнулись.