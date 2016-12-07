ЕК оштрафовала три крупных банка за картельный сговор на 485 млн евро

Европейская комиссия наложила штраф в 485 млн евро на три ведущих банка из Франции, Великобритании и США за манипуляции с процентными ставками. «Европейская комиссия оштрафовала Credit Agricole, HSBC и JPMorgan Chase на общую сумму в 485 млн евро за участие в картельном сговоре по поводу процентных деривативов в евро», - отмечается в документе.

«Расследование ЕК установило, что картель существовал с сентября 2005 г. по май 2008 г. и в нем в разные периоды участвовали в целом семь банков - Barclays, Credit Agricole, HSBC, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, RBS и Societe Generale», - сообщает Еврокомиссия. По ее данным, участники «обменивались между собой деликатной информацией» с целью «нарушить нормальное ценообразование на процентные деривативы в евро», что противоречит антимонопольному законодательству ЕС.

Еврокомиссия оштрафовала только три банка из этого списка (Credit Agricole, HSBC и JPMorgan Chase), поскольку с остальными еще в 2013 г. было достигнуто соглашение.