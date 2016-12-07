Официальной валютой в Иране станет туман

Правительство Ирана приняло решение перевести единую валюту из риала в туман, передает агентство Tasnim.

«На основании проекта [Центробанка Ирана], принятого правительством, единой валютой Ирана был утвержден туман, который равен десяти риалам», — говорится в сообщении агентства.

Использование тумана в качестве валюты страны начнется после того, как положение проекта ЦБ по этому вопросу одобрят иранские парламентарии и совет стражей конституции, отмечает агентство.