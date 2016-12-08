ЦБ предлагает освободить от подоходного налога частных инвесторов в ПИФы ценных бумаг

Банк России предлагает освободить от подоходного налога вложения частных инвесторов в паевые инвестфонды рынка ценных бумаг. Об этом сообщила на конференции Cbonds директор департамента развития финансовых рынков Елена Чайковская.

«Есть поручение президента по развитию внутреннего инвестора... По отмене подоходного налога для облигационного рынка решение уже есть, есть проект закона, который внесен в Госдуму, и ко второму чтению мы будем предлагать поправки, чтобы освободить от подоходного налога все торгуемые долговые бумаги, а также вложения физлиц в инвестиционные фонды, потому что мы считаем, что это форма, удобная для неквалифицированных инвесторов», - приводит Reuter слова Чайковской.

Предложения ЦБ не содержали ограничений срока выпуска облигаций.

«Мы считаем, что если хотим дать альтернативу, достойную для розничного инвестора, то, конечно, не хотелось бы вводить излишний ограничений... Если мы говорим про облигации, то поскольку мы стимулируем долгосрочные вложения, нам кажется правильным не облагать подоходным налогом ту сумму, которую человек получает при погашении облигаций... Если я покупаю облигацию ниже номинала и держу ее до погашения, я подоходный налог платить не должна на выходе. Если на ПИФы, то там, с нашей точки зрения, не должна облагаться разница между покупкой и продажей пая, то есть доход, который я получаю при вложении в ПИФы ценных бумаг», - уточнила она.

Про ПИФы денежного рынка речи пока не идет; возможно, во втором чтении это будет обсуждаться, но пока предложения ЦБ касались фондов ценных бумаг, где вложения в ценные бумаги и производные финансовые инструменты должны составлять 90%.