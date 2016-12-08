Пенсионный фонд России сократит 12 000 сотрудников в 2017 году

Пенсионный фонд России сократит в 2017 г. около 12 000 сотрудников, что составляет 10% от общей численности специалистов ПФР. Сокращения будут происходить в результате передачи администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службе России (ФНС). С таким заявлением выступил руководитель фонда Антон Дроздов.

«У нас идет сокращение штата в связи с передачей функций администрирования почти на 12 000 человек», - заявил он, добавив, что сокращения запланированы в период 2018-2019 гг. На данный момент в Пенсионном фонде работают около 120 000 человек.

Дроздов также заявил, что сокращение штата не приведет к снижению качества обслуживания россиян. По его словам, практически все услуги, которые оказывает фонд, можно получить в электронном виде. В следующем году ПФР совместно с российскими субъектами планирует обучить компьютерной грамотности 50 000 людей пожилого возраста.

Пресс-секретарь ПФР Марита Нагога на вопрос о дальнейшем трудоустройстве сотрудников ответила, что на данный момент идут «сложные переговоры с ФНС о том, чтобы они взяли к себе часть наших сотрудников». По ее словам, скорее всего, возьмут лучших, но не всех.