ЦБ отозвал лицензию у Международного банка развития

Банк России с 9 декабря отозвал лицензию у московского АО «Коммерческий банк "Международный банк развития"» . Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала 423-е место в банковской системе России.

Международный банк развития проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, объясняет отзыв лицензии пресс-служба ЦБ. «Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), - говорится в сообщении на сайте регулятора. - В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами». В сложившейся ситуации у банка была отозвана лицензия на основании ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».