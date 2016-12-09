ЦБ отозвал лицензию у банка РФА

Банк России с 9 декабря отозвал лицензию у столичного ПАО «Коммерческий Банк «Русский финансовый альянс» (РФА). Организация не является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов РФА на 1 ноября занимал 545-е место в банковской системе страны.

Отзыв лицензии последовал, частности, за «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных» и «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам», объясняет пресс-служба регулятора.

«Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ПАО АКБ «РФА» оказалось неспособно своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, - говорится в сообщении на сайте ЦБ. - При этом кредитная организация игнорировала требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей её реальное финансовое положение. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности».