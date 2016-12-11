Анонс «Ведомостей» на 12 декабря 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
гендиректор НСПК Владимир Комлев рассказал, как россиян будут приучать к карте «Мир»;
сделка по продаже акций «Роснефти» не так проста, как выглядит;
сразу восемь губернаторов оказались под угрозой отставки.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему банк «Траст» судится с бывшими владельцами и менеджерами не только в Лондоне
и статью на полосе «Комментарии»: как российские функционеры реагируют на новый доклад о допинге.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».