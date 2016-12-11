Анонс «Ведомостей» на 12 декабря 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

гендиректор НСПК Владимир Комлев рассказал, как россиян будут приучать к карте «Мир»;

сделка по продаже акций «Роснефти» не так проста, как выглядит;

сразу восемь губернаторов оказались под угрозой отставки.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему банк «Траст» судится с бывшими владельцами и менеджерами не только в Лондоне

и статью на полосе «Комментарии»: как российские функционеры реагируют на новый доклад о допинге.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».