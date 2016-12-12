Brent преодолел отметку в $57 впервые за полтора года

Четырехпроцентным ростом цен отреагировал нефтяной рынок на договоренности крупнейших мировых производителей, как членов ОПЕК, так и 11 не входящих в организацию стран, о сокращении добычи с 2017 г.

Нефть марки Brent, дорожавшая в ночь на понедельник до $57,89 за баррель, преодолела свой максимум июля 2015 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на сорт WTI, поднимавшаяся до $54,51, также обновила полуторагодовой максимум.

«Сделка саудитов с не входящими в ОПЕК странами потенциально может подтолкнуть цену на нефть марки Brent к $60 за баррель на этой неделе», - приводит Bloomberg слова нефтегазового аналитика Nomura Holdings Inc. Гордона Квана. Bank of America прогнозирует рост до $70 за баррель к середине 2017 г.