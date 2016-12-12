Группа «Ренова» купила НПФ «Санкт-Петербург» – «Коммерсантъ»

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга, куда входит, в частности, НПФ «Большой», приобрела НПФ «Санкт-Петербург» – держателя корпоративных пенсионных программ крупной группы «Илим», пишет «Коммерсантъ». Газета ссылается на несколько источников на рынке. Председатель совета директоров НПФ «Большой» Алексей Гончаров уточнил, что именно этот фонд выступил покупателем.

НПФ «Санкт-Петербург» не входит в систему гарантирования, объем пенсионных резервов по итогам девяти месяцев 2016 г. составил 1,2 млрд руб., совокупные активы – 1,4 млрд руб., напоминает издание. Из отчетности фонда следует, что его крупнейший акционер – бывший топ-менеджер группы «Илим», основной владелец банка «Оранжевый» Станислав Патенко.

Гончаров напомнил газете, что «Большой» специализируется на работе с крупными корпорациями по программам негосударственного пенсионного обеспечения, НПФ «Санкт-Петербург» – монофонд крупного работодателя». «Сделки M&A с такими игроками – один из приоритетов развития пенсионного бизнеса группы», – добавил он.

С начала года переговоры о покупке НПФ «Санкт-Петербург» вел НПФ «Благосостояние», представители которого проводили due diligence фонда. В мае эта сделка сорвалась, по данным источников «Коммерсанта», по инициативе продавца.