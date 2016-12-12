Илья Зибарев может покинуть пост предправления банка «Русский стандарт» – «Коммерсантъ»

Илья Зибарев может в начале 2017 г. покинуть пост председателя правления банка «Русский стандарт», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту должность он занял в конце весны, и неожиданно для него она оказалась скорее формальной, поскольку акционер банка Рустам Тарико активно участвует в управлении кредитной организацией, а вопросы развития бизнеса курирует вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев. Фактически Зибареву осталось подписывать документы и заниматься оптимизацией расходов банка, а это его не устраивает, говорят источники газеты. По словам одного из них, если бы Зибарев это знал заранее, он бы отказался от должности.

Причиной смены предправления «Русского стандарта» стало недовольство акционеров убытками банка в 2014–2015 гг., напоминает газета. До Зибарева банком в течение 15 лет руководил Дмитрий Левин. По итогам девяти месяцев 2016 г. банк сократил убыток, в том числе за счет работы новой команды.

Зибарева, по предположению источников издания, может сменить нынешний первый зампред правления банка Александр Самохвалов. Он пришел в «Русский стандарт» в октябре из Почта-банка, где курировал финансовые вопросы.