Доллар подешевел до 61 рубля впервые за 14 месяцев

Днем в понедельник 12 декабря рубль продолжил укрепляться к доллару на Московской бирже, оттеснив доллар к уровню 61 руб., до нового минимума с октября 2015 г. Росту российской валюты способствует дорожающая нефть.

Курс доллара США около 12.15 мск коснулся уровня 60,95 руб. (-1,45 руб. к предыдущему закрытию), это новый минимум курса с 20 октября 2015 года, т. е. почти за 14 месяцев.

Евро также продолжал падать, его курс отступал до 64,49 руб. за евро, это на 1,56 руб. ниже уровня предыдущего закрытия и новый минимум с 24 июля 2015 г.

Продолжению взлета рубля способствовал дальнейший рост цен на нефть. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures растет на 4,5%, поднявшись впервые за полтора года выше $57 за баррель. Рынок отыгрывает итог встречи нефтедобывающих стран в Вене: 11 стран, не входящих в ОПЕК, присоединились к договоренностям картеля о снижении производства сырья, Саудовская Аравия заявила о готовности пойти на дополнительное сокращение добычи.