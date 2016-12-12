Завершено расследование дела экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы дела, представленные в Мосгорсуде. Суд рассматривал ходатайство о продлении ареста обвиняемой.

Ранее Банк России обвинил руководство Внешпромбанка в фальсификации отчетности и выводе из него средства. Маркус была арестована в декабре 2015 г. В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест ее брата, еще одного совладельца банка, бывшего президента Федерации бобслея России Георгия Беджамова, а сам он был объявлен в международный розыск.

Дело Маркус было выделено в отдельное производство. «Обвиняемая и ее адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела», - цитирует «Прайм».

По версии следствия, Маркус с соучастниками в 2013 г. создали организованную преступную группу с целью хищения средств Внешпромбанка. Они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк, полагает следствие. Всего, по его подсчетам, было похищено 932,61 млн руб., эти деньги не найдены.