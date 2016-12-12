Российские банки за 11 месяцев получили прибыль в 788 млрд рублей

Российские банки в январе - ноябре текущего года увеличили прибыль втрое по сравнению с финансовым результатом за аналогичный период 2015 г. – до 788 млрд руб. с 264 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ. Расходы банков на возможные потери в отчетном периоде составили 464 млрд руб., что в 2,4 раза меньше отчислений за январь - ноябрь 2015 г.

В ноябре банки получили прибыль в размере 74 млрд руб., в октябре - 79 млрд руб. ЦБ прогнозирует, что по итогам 2016 г. прибыль российских банков предположительно составит 800-900 млрд руб., при этом 500-600 млрд руб. будет направлено на резервы.

За 2015 г. суммарно банки заработали 192 млрд руб. прибыли, что связано с ростом отчислений в резервы из-за ухудшения качества кредитных портфелей (до 1,35 трлн руб.).