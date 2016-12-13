Греф: Сбербанк не звали в сделку «Роснефти»

Сбербанку не предлагали участвовать в синдикате банков для финансирования покупки 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза» консорциумом инвесторов в составе суверенного фонда Катара и швейцарской Glencore, сообщил президент банка Герман Греф. «Не предлагали (участвовать). Если бы обратились, мы бы рассматривали», - сказал он журналистам во вторник.

Glencore и катарский фонд заплатят за 19,5% акций «Роснефти» около 10,2 млрд евро. При этом они инвестируют в рамках сделки только 2,8 млрд евро акционерного капитала, а остальное, то есть около 7 млрд евро, дадут банки. Основным кредитором консорциума выступает Banca Intesa Sanpaolo (консультант «Роснефтегаза» в приватизационной сделке), организовавший финансирование без права регресса, обеспеченное приобретаемыми акциями. При этом риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 млн евро. Другие участники финансирования помимо Intesa официально не раскрывались.

Glencore также сообщала, что часть обязательств - резерв на обслуживание обязательств в объеме до 1,4 млрд евро - хеджирует через российские банки, которые компания также не стала называть.