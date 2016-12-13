Межрегиональный клиринговый банк отключен от платежной системы ЦБ – СМИ

Банк России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) московский Межрегиональный клиринговый банк, сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источник в банковских кругах. Агентство напоминает, что после этого банки часто лишаются лицензии, но в редких случаях отключение становится временным. Портал «Банки.ру» сообщал об отключении этого банка от БЭСП еще 12 декабря со ссылкой на источники, получить комментарии в самой кредитной организации ресурсу не удалось.

По подсчетам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, на 1 ноября 2016 г. в банке сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей составляла 308,6 млн руб. «Если наступит страховой случай, то выплаты АСВ могут составить около 277,8 млн руб.», - добавил он. Капитал банка на 1 ноября 2016 г. лишь ненамного превышал порог в 300 млн руб. - 354,7 млн руб., отметил Осадчий.

ЦБ в июне привлек к административной ответственности руководителя Межрегионального клирингового банка по ст. 15.27 КоАП, напоминают «Банки.ру». Эта статья связана с неисполнением требований законодательства по борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма.