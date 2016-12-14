Акции «Роснефти» обновили исторический максимум

Акции «Роснефти» подскочили выше психологической отметки в 400 руб., установив новый исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

К 10.13 мск акции «Роснефти» росли на 1,21% до 402,6 руб. (уже поднимались до 402,8 руб.). При этом индекс ММВБ рос на 0,39%.

С начала декабря акции «Роснефти» уже не первый раз устанавливают исторический рекорд. Так, 12 декабря в ходе торговой сессии на Московской бирже они подорожали на 4,3% до 386,9 руб. за бумагу.