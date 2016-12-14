Нью-Йорк обогнал Лондон и стал крупнейшим рынком внебиржевых деривативов

Финансовая отрасль Лондона утратила доминирующее положение на одном из самых масштабных рынков еще до выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit): по данным Банка международных расчетов (БМР, BIS), британская столица уступила Нью-Йорку первенство в сфере торговли внебиржевыми деривативами.

Как говорится в докладе BIS, в 2016 г. доля Лондона на рынке процентных деривативов сократилась до 39% с 50% в 2013 г., тогда как Нью-Йорк увеличил свою долю с 23 до 41% за тот же период.

С 2013 по 2016 г. резко уменьшились объемы торговли производными финансовыми инструментами в евро, тогда как спрос на операции с долларовыми деривативами резко возрос. Кроме того, трейдеры сокращают объемы операций в Лондоне, поскольку ожидают, что Европейский центральный банк оставит процентные ставки на беспрецедентно низком уровне в течение длительного времени, тогда как Федеральная резервная система будет постепенно поднимать стоимость кредитования.

Вместе с тем доля Лондона на рынке деривативов, номинированных в евро, увеличилась за три года с 70 до 75%.