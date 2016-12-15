Среди работодателей растет спрос на кредитные истории сотрудников – «Коммерсантъ»

С начала года число компаний, запрашивающих информацию о своих сотрудниках в бюро кредитных историй, выросло почти вдвое – с 18 до 50, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Эквифакс». «На постоянном мониторинге у нас находятся 140 000 сотрудников», – приводит издание слова замгендиректора «Эквифакса» Игоря Лисянского. С начала года ежемесячное число запросов от работодателей выросло с 10 000 до 30 000, указывает он.

Проверке подвергаются не только новые сотрудники при приеме на работу, но и действующий персонал. Работодатели отслеживают изменения долговой нагрузки сотрудников, в том числе появление просрочек по ранее взятым кредитам. По закону запросить кредитную историю можно лишь с согласия проверяемого.

Рост спроса на данные о сотрудниках Лиснянский объясняет существенно возросшей долговой нагрузкой граждан. Таким образом компании пытаются застрахоать себя от внутреннего мошенничества. По данным ЦБ, объем просроченной задолженности физлиц с начала года вырос на 25 млрд до 888 млрд руб.