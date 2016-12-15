Еврокомиссия представила возражения по слиянию LSE и Deutsche Boerse

Лондонская фондовая биржа (LSE) и Deutsche Boerse получили возражения от Еврокомиссии по поводу предполагаемой сделки по слиянию. Это говорится в совместном заявлении бирж на сайте LSE. Возражения поступили в рамках второй фазы проверки сделки, о начале которой Еврокомиссия объявила 28 сентября 2016 г. Обе биржи намерены продолжить конструктивный диалог с ЕК и давать ответы на любые возникающие вопросы, говорится в заявлении.

О планах объединения LSE и Deutsche Boerse (совокупная капитализация – 24 млрд евро) объявили в марте 2016 г. В результате предполагалось создать мощную платформу по торговле деривативами и укрепить связи между лондонским финансовым центром и Франкфуртом, где расположен ЕЦБ и происходят расчеты по инструментам в евро. В августе биржи представили план сделки Еврокомиссии, которая начала ее проверку. По правилам ЕС на проверку сделки отводится 25 дней, по истечении которых либо должно быть принято какое-то решение, либо проверка официально продлевается и получает статус более глубокой. Проверка была продлена, поскольку у ЕК есть вопросы к участникам сделки, на решение которых необходимо время. Еврокомиссии нужно, в частности, понять, считать ли клиринг свопов и фьючерсов конкурирующим бизнесом на одном и том же рынке. Поэтому участникам рынка, включая биржи, торговые платформы, клиринговые палаты, банки и управляющих активами, были разосланы вопросники, писала в октябре Financial Times. Биржи Нидерландов, Бельгии и Португалии (все входят в Euronext) пожаловались комиссару ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на то, что объединение LSE и Deutsche Boerse снижает их инвестиционную привлекательность и затрудняет бизнес.

28 сентября, в день начала второй фазы проверки LSE и Deutsche Boerse сообщили что в качестве компромисса готовы продать парижский бизнес клиринговой LCH.Clearnet (принадлежит LSE), если регуляторы разрешат слияние. Об этом предложении биржи напомнили в заявлении от 15 декабря.