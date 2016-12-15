ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфонбанка

Банк России с 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» на три месяца. Как сообщает пресс-служба ЦБ, это решение связано с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Регулятор руководствовался статьей 18938 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Введение такого моратория является страховым случаем. Выплаты компенсаций вкладчиков банка должны начаться не позднее 14 дней с момента введения моратория, порядок выплат определит Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В связи с неустойчивым финансовым положение Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков ЦБ ввел в банке временную администрацию на шесть месяцев. Ее функции возложены на АСВ. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банков на этот период приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации ЦБ назвал обследование финансового положения банка.

13 декабря Татфондбанк сообщил, что с 14 по 17 декабря приостановит расчетно-кассовое обслуживание клиентов «для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности». Банк подтвердил, что с 7 декабря испытывает проблемы с ликвидностью «в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях». Председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин консультировался с правительством Татарстана (основной акционер банка), руководство банка направляло в ЦБ план мер по восстановлению его финансовой устойчивости.

На 1 декабря Татфондбанк привлек 75 млрд руб. средств физических лиц и 35 млрд руб. от компаний. 12 декабря Татфондбанк ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению в размере 15 000 руб. в сутки и при досрочном снятии вклада в кассе – 50 000 руб. в сутки. На досрочное снятие вклада свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку, срок исполнения которой составляет от одного до пяти дней в зависимости от его размера, сообщал банк. С 13 декабря в офисах Татфондбанка был введен режим сокращенного рабочего дня. Татфондбанк также не исполнил оферту (выкуп) по биржевым облигациям на сумму 1,856 млрд руб., накопленный купонный доход в размере 4,103 млн руб. банк также не выплатил.