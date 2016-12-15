ВТБ заплатит почти 50 млн рублей за создание собственного частного облака

Банк ВТБ заключил договор на разработку проектной и технической документации, а также технико-экономического обоснования проекта частного облака с ООО «Аксенчер». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, договор заключен по результатам конкурса. По его условиям на всю работу победителю отводится 220 дней, «Аксенчер» получит 49,6 млн руб. «Аксенчер» будет оказывать услуги в два этапа.

Участвовать в тендере хотело также АО «Ай-теко», однако ему отказали в допуске из-за стоимости договора (50,4 млн руб.).

В банке ВТБ используется большое количество разнородных серверных платформ и систем хранения, их планируется консолидировать и оптимизировать в рамках данного проекта, сказал «Интерфаксу» представитель банка. При этом оборудование «частного облака» будет размещено в существующих собственных ЦОДах ВТБ и ВТБ24, добавил он. «Банк ВТБ совместно с ВТБ24 и в соответствие с IT-стратегией реализует проект по созданию частного облака в целях построения гибкой и мощной инфраструктурной ИТ-платформы для размещения и эксплуатации своих информационных систем. Проект планируется реализовать в течение 2017 года», - цитирует агентство.

Первый этап выполнения условий договора предполагает разработку технического задания на целевую платформу и компоненты частного облака, выбор программно-аппаратных платформ, оценку стоимости оборудования и программного обеспечения, перечня ПО. Второй этап включает детализацию групп сервисов частного облака, разработку технического решения и планирование работ по внедрению облака.

Из базы данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что ООО «Аксенчер» было создано в 2002 г. 99,9% в его уставном капитале принадлежит нидерландскому АО «Аксенчер холдингс Б.В.», 0,1% – «Аксенчер майнорити I БВ». Основным видом деятельности ООО «Аксенчер» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Выручка «Аксенчер» за 2015 г. составила 2,5 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее, чистый годовой убыток составил 20,5 млн руб.

«Аксенчер» уже оказывал услуги для ВТБ, напоминает «Интерфакс». В текущем году компания выиграла в конкурсе на оказание информационно-консультационных услуг по сопровождению IT-стратегии группы ВТБ и проектов по объединению с банками группы ВТБ на сумму 28,4 млн руб. По данным аналитического агентства iKS-Consulting, объем корпоративного сегмента рынка облачных услуг в РФ составил 27,6 млрд руб. (рост на 40%).