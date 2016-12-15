Индекс доллара обновил максимум за 13 лет

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) по состоянию на 14.17 мск достиг максимума за 13 лет. Индекс доллара поднялся на 0,43% до 102,63 пункта. Ранее он достигал отметки в 102,70 - максимума с марта 2003 г.

Укреплению американской валюты способствовало решение ФРС впервые в 2016 г. повысить базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. При этом регулятор заявил, что в 2017 г. теперь ожидается три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня в 1,375%.