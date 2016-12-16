ЦБ отозвал лицензии у девяти страховых компаний и брокеров

Банк России 16 декабря сообщил, что днем ранее отозвал лицензии у четырех страховых брокеров и пяти страховых компаний. Также приостановлено действие лицензии еще одной страховой компании, передает «Интерфакс».

Лишились лицензий «Страховой брокер МИРТ», «Страховой брокер ВПБ», «Страховой брокер КНТ», «Страховая брокерская компания "Альтернатива"», «Национальная страховая группа», СК «Селена», «Страховое общество ЖАСО», «Страховая компания Благосостояние общее страхование» и «Страховая компания "Независимость"».

Приостановлена деятельность лицензии «Страховая компания "Вектор"».

Отзыв лицензий у страховых брокеров связан с добровольным отказом от ведения деятельности. Страховые компании "Селена", "ЖАСО" и "Благосостояние общее страхование" также добровольно отказались от ведения деятельности.

"Национальная страховая группа" и "Независимость" лишились лицензий в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

Лицензия "Вектора" приостановлена, потому что компания вовремя на выполнила предписания регулятора, а именно - из-за несоблюдения требований финансовой устойчивости и платежеспособности, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.