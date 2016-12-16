ЦБ отключил от своей платежной системы банк «Наш дом» – СМИ

Банк России отключил столичный банк «Наш дом» от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источник в банковских кругах. Портал «Банки.ру» сообщил об этом со ссылкой на источник на рынке еще в четверг. По его данным, «Наш дом» был отключен от БЭСП в четверг вечером. Официальный комментарий банка портал получить не смог.

По величине активов «Наш дом» находится на 439-м месте в банковской системе России, напоминают «Банки.ру». Весной 2016 г. сообщалось, что банк начал искать новых инвесторов для пополнения капитала в связи с утратой в I квартале 2016 г. почти трети от объема пассивов. В январе и апреле 2014 г. банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и был оштрафован, напоминает портал.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил «РИА Новости», что сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в банке «Наш дом» на 1 ноября 2016 г. составила 923 млн руб. В случае наступления страхового случая выплаты АСВ, по его подсчетам, могут составить около 830 млн руб. Он добавил, что за 10 месяцев 2016 г. средства предприятий и организаций в банке сократились на 91,6%, или на 997,7 млн руб., вклады населения – на 39,8%, или на 603,7 млн руб. Убыток банка за эти десять месяцев составил 223,5 млн руб.