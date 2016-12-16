ЦБ создаст департамент текущего банковского надзора

В Центробанке России будет создан департамент текущего банковского надзора. С таким заявлением выступила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Мы переживаем серьезные внутренние изменения. Сегодняшнее решение (назначение нового зампреда ЦБ Ольги Поляковой) - это некоторое, можно сказать, завершение в этой программе, в структуре программы нашей внутренней. Это означает централизацию надзора. У нас создается и принято решение о создании отдельного департамента текущего банковского надзора», - пояснила Набиуллина.

Функции текущего банковского надзора планируется из регионов передать в центральный аппарат. «И Ольга Васильевна будет курировать этот департамент, будет курировать департамент системно значимых кредитных организаций. Текущий надзор у нас уже сейчас осуществляется на уровне центрального аппарата», - добавила она.