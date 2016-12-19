Brent торгуется на уровне $55,37 за баррель

К 9.41 мск 19 декабря февральские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,37 за баррель. К этому же времени цена январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляла $52,24 за баррель. Котировки растут на ожиданиях реализации нефтедобывающими странами достигнутых договоренностей по снижению добычи, что должно ликвидировать избыток предложения на рынке, отмечает «Интерфакс». Присоединившиеся к соглашению страны демонстрируют решимость начать с января сокращать поставки сырья, и это поддерживает цены на нефть.

Инвесторы ожидают, что дисциплина соблюдения квот странами будет относительно высокой, отмечают аналитики банка ANZ. В то же время рынок ждет подтверждений снижения добычи. «До середины или конца января не стоит ожидать фактов, свидетельствующих о сокращении производства, которые могут стать следующим катализатором для роста цен», – пишет в своем отчете Goldman Sachs. Этот банк повысил прогноз цен на нефть Brent на вторую половину будущего года до $58 за баррель против прежних $51,5.

Негативно повлияли на рынок сообщения о предстоящем возобновлении экспорта нефти из Ливии, что может снизить эффект от сокращений в рамках ОПЕК. В понедельник, однако, этого так и не произошло. Ливия, учитывая последствия гражданской войны, была освобождена от обязательств по сокращению добычи.

В США растет активность сланцевых производителей. Число нефтяных буровых вновь выросло за отчетную неделю, на этот раз на 12 единиц, свидетельствуют данные Baker Hughes Inc. Производство выросло в США с 8,5 млн баррелей в сутки летом до 8,8 млн баррелей в сутки в декабре.

Рынок нефти в понедельник поддерживает также ослабление доллара к корзине мировых валют.