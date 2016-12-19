ВЭБ намерен до конца года передать часть активов в спецфонд

Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен до конца года передать часть активов в Фонд промышленных активов, сказал руководитель госкорпорации Сергей Горьков.

По его словам, речь идет об украинских сделках, которые составляют до 20% кредитного портфеля. «Постараемся до конца года», – сказал он.

Набсовет ВЭБа в октябре принял решение о создании некоммерческой организации "Фонд промышленных активов", которая сосредоточится на реструктуризации долгов крупнейших промышленных активов.