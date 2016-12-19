Сбербанк может оказывать часть госуслуг на своей площадке – Шувалов

Чиновники обсуждают участие Сбербанка в оказании государственных услуг в электронной форме.

«Мы пытаемся экспериментировать со Сбербанком, будем создавать новые платформы для того, чтобы они были удобными для малого и среднего предпринимательства, но и для крупного предпринимательства тоже. Переходим к осмыслению того, что, может быть, через площадку Сбербанка завести и выполнять определенные государственные услуги», – сказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на съезде РСПП в Москве.

Ранее Герман Греф называл госуслуги среди направлений бизнеса, который Сбербанк хочет включить в создаваемую им экосистему.

Шувалов признал, что во власти пока не все готовы к идее вывода части госуслуг за периметр госорганов.

«Для нас пока это не совсем привычные форматы, особенно для тех, кто связан с контрольно-надзорной деятельностью в правительстве. И для них, когда эти функции будут уходить в электронный вид через электронные площадки, это формат достаточно новый», – отметил он.