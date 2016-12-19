АСВ докапитализирует банк «Российский капитал» на 9,94 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) докапитализирует дочерний банк «Российский капитал» на сумму 9,94 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз АСВ. «Агентство осуществило оплату привилегированных акций банка облигациями федерального займа пяти выпусков (№ 29006RMFS, № 29007RMFS, № 29008RMFS, № 29009RMFS, № 29010RMFS) суммарной номинальной стоимостью 9 млрд 942,75 млн руб.», - говорится в сообщении.

Банк «Российский капитал» с конца 2015 г. занимается санацией строительного холдинга «СУ-155». . В зоне ответственности банка находится 130 жилых объектов застройщика. АСВ санирует «Российский капитал» с 2009 г. Чистый убыток банка по итогам девяти месяцев этого года составил 8,4 млрд руб., за аналогичный период 2015 г. банк потерял меньше – 4,3 млрд руб.

В начале декабря замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Банк России и АСВ проводят ревизию активов «Российского капитала». По словам чиновника, это было необходимо для дальнейшей передачи «Российского капитала» другому инвестору. «Сейчас все процессы подвисли, надо понять, что это за банк. Потому что передать кому-то за рубль, а потом окажется, что это стоит миллиард, или, наоборот, потом окажется, что там дыра на миллиард, неправильно», – пояснил Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). По словам человека, близкого к банку, оценка находится в завершающей стадии, другой же человек, также близкий к кредитной организации, говорит, что она завершена, но результатов еще нет.