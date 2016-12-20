Brent торгуется на уровне $54,78 за баррель

К 9.01 мск вторника февральские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $54,78 за баррель, январские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $51,85 за баррель. Котировки слабо снижаются утром во вторник на фоне снижения активности на рынке, многие участники рынка закрывают позиции перед Рождественскими праздниками, отмечает «Интерфакс».

Поддержать цены может публикация очередной статистики по уровню запасов топлива в США. Ожидается, что данные покажут их сокращение.

Участники рынка не ожидают изменения фундаментальных факторов, влияющих на прогнозы развития ситуации на рынке, в ближайшую неделю. Активность рынка сейчас в два раза ниже обычной, сообщает агентство. На рынок влияют прогнозы снижения добычи сырья в начале 2017 г., с одной стороны, и ожидания дальнейшего роста запасов топлива в США – с другой.

Дальнейший рост производства в США может восполнить снижение добычи странами ОПЕК и Россией, при этом к концу I квартала уровень соблюдения добывающими странами квот может также снизиться, опасаются эксперты.