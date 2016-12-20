ЦБ применит «дедушкину оговорку» к рейтингам после вступления в силу нового регулирования

Банк России применит принцип «дедушкиной оговорки» и разрешит участникам рынка держать выпуски ценных бумаг с рейтингами от неаккредитованных агентств после вступления в силу нового законодательства о рейтинговой деятельности.

Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истекает 13 января 2017 г. для российских юрлиц и 13 июля 2017 г. для иностранных.

«В нашем регулировании мы собираемся использовать "дедушкины оговорки". То есть участники рынка смогут удерживать ценные бумаги, по которым присвоен рейтинг "большой тройки", или те рейтинги, которые мы сегодня используем от российских рейтинговых агентств, которые не прошли валидацию, до тех пор, пока эти рейтинги не будут переназначены, и до тех пор, пока эти рейтинги не будут снижаться. Это правило дедушкиной оговорки не будет действовать в отношении новых выпусков ценных бумаг, учитывая, что у нас достаточно активны эмитенты», - заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на XII Международном РЕПО-форуме.

«Дедушкина оговорка» - сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны.

«Очень важно банкам и финансовым компаниям повлиять на эмитентов, чтобы они заблаговременно обратились к рейтинговым агентствам, получили рейтинги, иначе проведение операций с этими ценными бумагами будет либо невозможно, если речь идет о Ломбардном списке, либо дискомфортно, учитывая, что рейтинги используются для фиксации определенного уровня резервирования и аллокации капитала по инвестиционным позициям», - добавил он.

В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли только два рейтинговых агентства - АКРА и «Эксперт РА». Большая тройка агентств до июля следующего года должна определиться, как они будут работать в России в рамках нового закона. Для того чтобы их рейтинги по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, международные агентства должны создать на территории России дочерние компании. Агентство Moody's в марте приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, присвоенные российским эмитентам, агентства Fitch и S&P пока не комментировали свои планы.