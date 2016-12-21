ЦБ выпустил монеты, посвященные чемпионату мира – 2018

Банк России объявил о выпуске нескольких монет, посвященных проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г., сообщается на сайте регулятора.

Футбольному турниру 2017 г. посвящается серебряная монета номиналом 3 руб. (тираж 10 000 штук) и золотая монета номиналом 50 руб. (тираж 5000 штук). На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение Кубка конфедераций FIFA на фоне российского фольклорного орнамента. Внизу по окружности - надпись «Кубок конфедераций FIFA 2017».

К чемпионату мира по футболу 2018 г. также выпускаются две инвестиционные монеты: серебряная номиналом 3 руб. (тираж до 300 000 штук) и золотая номиналом 50 руб. (до 100 000 штук). На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка мира, справа - надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России».

Кроме того, чемпионату мира по футболу 2018 г. посвящены четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 руб. и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях.

На обороте серебряных монет стилизованная траектория полета футбольного мяча отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента, на котором находятся изображения, посвященные российским городам: Екатеринбургу с домом Н.И. Севастьянова на первой монете, Казани со скульптурой дракона Зиланта на второй, Калининграду с Кафедральным собором на третьей и Саранску с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова на четвертой. Тираж каждой монеты - до 24 000 штук.

У 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении на обороте имеется рельефное изображение официальной эмблемы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. Та же эмблема, но выполненная в цвете, расположена на обороте монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении - 19 млн 750 000 штук, в специальном исполнении - 250 000 штук.