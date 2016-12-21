Греф: Сбербанк будет сокращать отделения в городах

Сбербанк в течение пяти ближайших лет сохранит 50-70% сети отделений, сказал президент банка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24». «Мы сейчас приостановили закрытие сельской сети, и в городах мы будем закрывать только те отделения, которые не будут пользоваться спросом. Мы не будем делать что-то, что будет искусственно выталкивать людей из отделений», - сказал он.

По его мнению, физическая сеть отделений банка еще какое-то время будет существовать.

«Темпы ее сокращения будут, наверное, нарастать. Но еще в ближайшие 5-7 лет, наверное, рано говорить, что потребительские привычки людей, особенно людей старше 40 лет, поменяются. Я думаю, что от 50 до 70% сети нам придется сохранять и через пять лет, может быть, и дольше», - указал глава крупнейшего российского банка.

Он подчеркнул, что банк не предполагает сокращать сеть банкоматов.