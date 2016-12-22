Рекомендации по акциям: «Ренессанс капитал» улучшил оценки нефтяных бумаг, но по некоторым снизил рекомендации

«Ренессанс капитал» провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил рекомендацию по акциям «Газпрома» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $2,6 до $3;

- понизил рекомендацию по акциям «Газпром нефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $3,6 до $3,84;

- понизил рекомендацию по GDR «Новатэка» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась со $125 до $135;

- понизил рекомендацию по акциям «Роснефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $6,5 до $7,4;

- понизил рекомендацию по акциям «Сургутнефтегаза» с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость повысилась с $0,53 до $0,55;

- понизил рекомендацию по акциям «Татнефти» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $7 до $7,5;

- повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $58 до $65, рекомендация «покупать» не изменилась.

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость GDR MD Medical Group («Мать и дитя») c $7,2 до $11, рекомендация «покупать» не изменилась.

БКС понизил рекомендацию по акциям «Русгидро» с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость 0,88 руб. не изменилась.

БКС повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка со 190 руб. до 225 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.